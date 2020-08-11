CANLI | Mustafa Cengiz konuşuyor!

ASpor CANLI YAYIN

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından kesitler şu şekilde;

Hayır, Fenerbahçe'yebiz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz; sarı, kırmızı, yeşil. Otobana da hız limiti koyurosunuz, bunu değiştiremezsiniz. Kırmızı yada yeşil ışığın daha uzun süre yanmasını isteyebilirsiniz ama orada bir ışık yanıyor. Ben buna uymam, istediğim gibi aşarım, cezasını ödemem diyemezsiniz.

Rakibimiz için söylemiyorum, kendimiz için de söylüyorum, biz bu kurallara uymak zorundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Kurallar bir bütündür.

Biz dedik ki varsa, maddi hatayı düzeltelim. Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım gelecek sezon düzeltelim. Ama 4 ağustosta transfer dönemi başlamış, oyun başlamış. Bende ozaman istediğim gibi derim.

Bize diyorlar rahatsınız, biz rahat değiliz. Bizim o rakam bütçemiz, biz orada 40-50- milyon TL, harcarız. Biz sabah akşam mücadele ediyoruz Abdurrahim beyle.

Siz hem karnım doysun diyeceksiniz, hem de yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. böyle bir dünya yok.



Bizi Allah korusun, başkalarının elindeki futbolcuyu, kandıracak... Profesyonel düşünebilirsiniz, herkesin düşüncesi çok farklı. Siz o insana 2-3 kat para vereceksiniz. Hemde 1 değil, 5-6 futbolcuya, sonra da "Bana ceza veremezsin, 30 milyon taraftarım var!" üstü örtülü tehdit sallarsam, beni suçlayın.

Önce futbolcu Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 katı fiyatla başka kulübe gelirler. Galatasaray Türk futbolunun kıblesidir.