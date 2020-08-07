Prosinecki'den flaş açıklama! "Mensah Galatasaray'a..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Prosinecki'den flaş açıklama! "Mensah 'a..."

Prosinecki'den flaş açıklama! "Mensah Galatasaray'a..."

Hes Kablo 'un yollarını ayırdığı teknik direktör , transferin gözde ismi 'ın 'a faydalı olacağını söyledi.

Geride kalan sezon Hes Kablo 'da görev yapan teknik direktör , ismi takımları ile anılan 'a en uygun takımın olacağı kanısında.

Yeni sezonda Kayserispor'daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü Kayserispor kulübünün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak "Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye'de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa'dan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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  1. 07.08.2020
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