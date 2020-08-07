Prosinecki'den flaş açıklama! "Mensah Galatasaray'a..."
Hes Kablo Kayserispor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Robert Prosinecki, transferin gözde ismi Bernard Mensah'ın Galatasaray'a faydalı olacağını söyledi.
Geride kalan sezon Hes Kablo Kayserispor'da görev yapan teknik direktör Robert Prosinecki, ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah'a en uygun takımın Galatasaray olacağı kanısında.
Yeni sezonda Kayserispor'daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü Kayserispor kulübünün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak "Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye'de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa'dan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
- 07.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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