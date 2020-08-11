Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Sen nasıl yöneticisin?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşması imzaladığı sırada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sarı kırmızılı kulübün başkanı canlı yayında basın mensuplarına yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirirken, "Nasıl sen başkan yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından." dedi.

Mustafa Cengiz'in konuşmasından kesitler şu şekilde oldu;

Hayır, Fenerbahçe'ye biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz; sarı, kırmızı, yeşil. Otobana da hız limiti koyurosunuz, bunu değiştiremezsiniz. Kırmızı yada yeşil ışığın daha uzun süre yanmasını isteyebilirsiniz ama orada bir ışık yanıyor. Ben buna uymam, istediğim gibi aşarım, cezasını ödemem diyemezsiniz.

"KURALLA UYMAZSANIZ KAOS VE ANARŞİ OLUR!"

Rakibimiz için söylemiyorum, kendimiz için de söylüyorum, biz bu kurallara uymak zorundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Kurallar bir bütündür.

Biz dedik ki varsa, maddi hatayı düzeltelim. Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım gelecek sezon düzeltelim. Ama 4 ağustosta transfer dönemi başlamış, oyun başlamış. Bende ozaman istediğim gibi derim.

Bize diyorlar rahatsınız, biz rahat değiliz. Bizim o rakam bütçemiz, biz orada 40-50- milyon TL harcarız. Biz sabah akşam mücadele ediyoruz Abdurrahim beyle.

"HEM KARNIM DOYSUN DİYECEKSİNİZ..."

Siz hem karnım doysun diyeceksiniz, hem de yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. böyle bir dünya yok.

"BENDE TEHDİT SALLARSAM BENİ SUÇLAYIN!"

Bizi Allah korusun, başkalarının elindeki futbolcuyu, kandıracak... Profesyonel düşünebilirsiniz, herkesin düşüncesi çok farklı. Siz o insana 2-3 kat para vereceksiniz. Hemde 1 değil, 5-6 futbolcuya, sonra da "Bana ceza veremezsin, 30 milyon taraftarım var!" üstü örtülü tehdit sallarsam, beni suçlayın.

MERT HAKAN İÇİN OLAY SÖZLER! "ÖNCE GALATASARAY'A GELİR..."

Önce futbolcu Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 katı fiyatla başka kulübe gelirler. Galatasaray Türk futbolunun kıblesidir.

"SEN NASIL YÖNETİCİSİN?"

Ne çıkacağını biz biliyoruz, biliyoruz! 3-5 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer ben bir yönetici olarak bilmiyorsam, benim camiamın beni sorgulaması gerekir. Nasıl sen başkan, yöneticisin? haberin yok ne limit çıkacağından. Ondan sonra yazacağım oraya sınır tanımayacağım, sen sınır tanımayan doktor musun? Tanımazsan aşiret, muz cumhuriyeti oluruz. Yanlış doğru düzelt. Haklı talep varsa düzeltin. Rakiplerimiz yarışın içinde olsun, mertçe, delikanlıca, 'fair' yarışalım.

"FATİH TERİM ARDA TURAN'I İSTEDİ"

Arda Turan olayında ne fikir değişti, anlattım. Bu bana sosyal medyadan geldi. Bana resmi olarak Arda Turan'dan ya da teknik heyetten bir başvuru gelmedi. Ben bunu anlattım. Usüle uygun değil. Bir işe bakarsınız, usüle uygun mu, sonra esasa geçersiniz. Bana sosyal medya ya da dolaylı yolda yapılacak baskıyı kabul etmem. Ya istifa ya al derseniz, istifa ederim. İkincide iş değişti. Fatih Hocamız geldi, resmi olarak Arda'yı istedi. Budur. Biz de dedik ki, tamam görüşelim. Arda sağolsun, boş mukaveleye imza atarım. Biz de fırsatı değerlendirdik, en düşük şekli verdik. Arda büyük bir incelik yaptı.

Abdurrahim beyin dediği gibi, pandoranın kutusunu açmayalım. Çok utanan, çok sıkılanlar olur. (Mert Hakan transferiyle ilgili)

FALCAO KALIYOR MU...

Lemina sağ olsun bize hizmet verdi. Yeni sezonda teknik ekibimizin planları içinde yok bildiğim kadarıyla. Seri için düşünüyoruz. Falcao da devam edecek öyle görünüyor. İndirim yaptı maaşında.

Bizim teknik direktörümüz, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Hocamızın söylediklerini dikkate alırız

Abdurrahim Albayrak: "Arda'ya tek bir şey söyledim. 'Arda, şimdi bizden iş geçti. Senden tek bir ricam var. Sen bundan sonra sevenleri sevindireceksin. Sevmeyenleri sevindirmeyeceksin. Çok iyi oynarsan seni sevenleri sevindirir. İyi oynamamanı istemeyenleri sevindirme.' dedim."