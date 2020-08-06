Galatasaray'ın gözdesi Tetteh gemileri yaktı! "Ayrılma zamanı geldi"
Florin Andone'nin yerine forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listesindeki Benjamin Tetteh gemileri yaktı. Ganalı forvet, "4 yıldır Çekya'dayım ve artık ayrılma zamanım geldi." diyerek transfere açık kapı bıraktı.
Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, yaptığı açıklamada Sparta Prag'dan ayrılmak istediğini belirtti.
23 yaşındaki oyuncu, "4 yıldır Çekya'dayım ve artık ayrılma zamanım geldi. Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi. Bu açıklama forvete takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıları umutlandırdı.
Geçtiğimiz sezon toplam 38 resmi maça çıkan Tetteh, bu maçlarda takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
- 6.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın gözdesi Tetteh gemileri yaktı! "Ayrılma zamanı geldi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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