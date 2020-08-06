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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Cimbom'un gözdesi gemileri yaktı! "Ayrılma zamanı geldi"

'ın gözdesi Tetteh gemileri yaktı! "Ayrılma zamanı geldi"

Galatasaray'ın gözdesi Tetteh gemileri yaktı! "Ayrılma zamanı geldi"

Florin Andone'nin yerine forvet arayışlarını sürdüren 'ın transfer listesindeki Benjamin Tetteh gemileri yaktı. Ganalı forvet, "4 yıldır Çekya'dayım ve artık ayrılma zamanım geldi." diyerek transfere açık kapı bıraktı.

ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, yaptığı açıklamada 'dan ayrılmak istediğini belirtti.

23 yaşındaki oyuncu, "4 yıldır Çekya'dayım ve artık ayrılma zamanım geldi. Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi. Bu açıklama forvete takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıları umutlandırdı.

Geçtiğimiz sezon toplam 38 resmi maça çıkan Tetteh, bu maçlarda takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

  1. 6.8.2020
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