Galatasaray'ın gözdesi Tetteh gemileri yaktı! "Ayrılma zamanı geldi"

Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, yaptığı açıklamada Sparta Prag'dan ayrılmak istediğini belirtti.

23 yaşındaki oyuncu, "4 yıldır Çekya'dayım ve artık ayrılma zamanım geldi. Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi. Bu açıklama forvete takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıları umutlandırdı.

Geçtiğimiz sezon toplam 38 resmi maça çıkan Tetteh, bu maçlarda takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.