Seri'nin yeri yine İngiltere'den doluyor! Transferi Falcao bitirecek
Fulham'ın Premier Lig biletini alması sonrası planları suya düşen Galatasaray, Jean Michael Seri'nin yerini İngiltere'den dolduracak. Rotayı Bournemouth'un Kolombiyalı orta sahası Jefferson Lerma'ya çeviren sarı-kırmızılılara bu transferde Radamel Falcao yardımcı olacak.
Galatasaray'ın Seri hayali zora girdi... Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bu sezon da Jean-Michael Seri'yi kiralamak istiyordu.
Ancak 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması ise Fulham'ın ligdeki durumuna bağlıydı. Fulham Brentford'u 2-1 yenerek Premier Lig'e yükselen son takım olunca Seri'nin de Fulham'da kalma ihtimali yükseldi.
SERI'NİN YERİNE LERMA!
Takvim'in haberine göre; Bunun üzerine B Planı'nı devreye sokan Galatasaray, Bournemouth'un Kolombiyalı yıldızı Jefferson Lerma'ya yöneleceği belirtildi. 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon 33 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. G.Saray'ın bu oyuncuyu kiralamaya çalışacağı öğrenildi.
FALCAO GETİRECEK
Bournemouth yıllık masrafından kurtulmak için Lerma'yı kiralamaya sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray'a gelmeye ikna edeninse Kolombiyalı golcü Radamel Falcao olduğu belirtiliyor.
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 01:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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