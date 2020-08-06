Seri'nin yeri yine İngiltere'den doluyor! Transferi Falcao bitirecek

Galatasaray'ın Seri hayali zora girdi... Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bu sezon da Jean-Michael Seri'yi kiralamak istiyordu.

Ancak 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması ise Fulham'ın ligdeki durumuna bağlıydı. Fulham Brentford'u 2-1 yenerek Premier Lig'e yükselen son takım olunca Seri'nin de Fulham'da kalma ihtimali yükseldi.

SERI'NİN YERİNE LERMA!

Takvim'in haberine göre; Bunun üzerine B Planı'nı devreye sokan Galatasaray, Bournemouth'un Kolombiyalı yıldızı Jefferson Lerma'ya yöneleceği belirtildi. 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon 33 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. G.Saray'ın bu oyuncuyu kiralamaya çalışacağı öğrenildi.

FALCAO GETİRECEK

Bournemouth yıllık masrafından kurtulmak için Lerma'yı kiralamaya sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray'a gelmeye ikna edeninse Kolombiyalı golcü Radamel Falcao olduğu belirtiliyor.