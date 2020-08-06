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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Seri'nin yeri yine Ada'dan doluyor! Transferi Falcao bitirecek

'nin yeri yine İngiltere'den doluyor! Transferi Falcao bitirecek

Seri'nin yeri yine İngiltere'den doluyor! Transferi Falcao bitirecek

Fulham'ın biletini alması sonrası planları suya düşen , Jean Michael 'nin yerini İngiltere'den dolduracak. Rotayı 'un Kolombiyalı orta sahası 'ya çeviren sarı-kırmızılılara bu transferde Radamel Falcao yardımcı olacak.

'ın hayali zora girdi... Yeni sezonda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bu sezon da Jean-Michael Seri'yi kiralamak istiyordu.

Ancak 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması ise Fulham'ın ligdeki durumuna bağlıydı. Fulham Brentford'u 2-1 yenerek 'e yükselen son takım olunca Seri'nin de Fulham'da kalma ihtimali yükseldi.

SERI'NİN YERİNE LERMA!

Takvim'in haberine göre; Bunun üzerine B Planı'nı devreye sokan Galatasaray, 'un Kolombiyalı yıldızı 'ya yöneleceği belirtildi. 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon 33 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. G.Saray'ın bu oyuncuyu kiralamaya çalışacağı öğrenildi.

FALCAO GETİRECEK

Bournemouth yıllık masrafından kurtulmak için Lerma'yı kiralamaya sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray'a gelmeye ikna edeninse Kolombiyalı golcü Radamel Falcao olduğu belirtiliyor.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 01:57
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