Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş Fenerbahçe itirafı!
Galatasaray'ın Anadold Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı geldi. Arkadaşlarının Fenerbahçe'ye gitmesini söylediğini ifade eden genç yıldız adayı, Galatasaray'da kendini göstereceğine inandığını açıkladı.
Erzincan'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray forması giyecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Kerem, "Arkadaşlarım bana 'Galatasaray'a gitme kulübede futbolu unutursun. Fenerbahçe senin için daha iyi tercih' dediler. Ama ben, futbolu unutacaksam Galatasaray'da unutayım" diye konuştu. Kerem, kendini göstereceğine inandığını da kaydetti.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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