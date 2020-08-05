Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş Fenerbahçe itirafı!

Erzincan'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray forması giyecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Kerem, "Arkadaşlarım bana 'Galatasaray'a gitme kulübede futbolu unutursun. Fenerbahçe senin için daha iyi tercih' dediler. Ama ben, futbolu unutacaksam Galatasaray'da unutayım" diye konuştu. Kerem, kendini göstereceğine inandığını da kaydetti.