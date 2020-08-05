Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş Fenerbahçe itirafı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'ndan flaş itirafı!

Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş Fenerbahçe itirafı!

'ın Anadold Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı 'ndan itirafı geldi. Arkadaşlarının Fenerbahçe'ye gitmesini söylediğini ifade eden genç yıldız adayı, Galatasaray'da kendini göstereceğine inandığını açıkladı.

Erzincan'dan transfer edilen , forması giyecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Kerem, "Arkadaşlarım bana 'Galatasaray'a gitme kulübede futbolu unutursun. senin için daha iyi tercih' dediler. Ama ben, futbolu unutacaksam Galatasaray'da unutayım" diye konuştu. Kerem, kendini göstereceğine inandığını da kaydetti.

  1. 5.8.2020
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