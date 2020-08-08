UEFA’dan olumlu rapor

G.Saray, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi'ne bağlı İnceleme Kurulu tarafından yapılan mali incelemeler sonucunda kulübün 2019-2020 sezon yükümlülüklerini yerine getirdiğini, yapılan bu anlaşmanın 2020-2021 sezonunda da geçerli olacağını bildirdi. Açıklamada, "UEFA, kulübümüzün 2019/20 sezonunda UEFA ile imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'nda belirlenen hedeflerle uyumlu şekilde faaliyet gösterdiğini açıkladı. yapılan bu anlaşmanın 2020- 2021 sezonunda da geçerli olacağını bildirdi" denildi.