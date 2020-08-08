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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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’dan olumlu rapor

UEFA’dan olumlu rapor

G.Saray, 'ne bağlı tarafından yapılan mali incelemeler sonucunda kulübün 2019-2020 sezon yükümlülüklerini yerine getirdiğini, yapılan bu anlaşmanın 2020-2021 sezonunda da geçerli olacağını bildirdi.

G.Saray, 'ne bağlı tarafından yapılan mali incelemeler sonucunda kulübün 2019-2020 sezon yükümlülüklerini yerine getirdiğini, yapılan bu anlaşmanın 2020-2021 sezonunda da geçerli olacağını bildirdi. Açıklamada, "UEFA, kulübümüzün 2019/20 sezonunda UEFA ile imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'nda belirlenen hedeflerle uyumlu şekilde faaliyet gösterdiğini açıkladı. yapılan bu anlaşmanın 2020- 2021 sezonunda da geçerli olacağını bildirdi" denildi.

  1. 8.8.2020
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