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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Henry ortaya çıktı

Henry Onyekuru ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 'da Henry da takımla buluştu. 'dan 4 Temmuz'da ayrıldıktan sonra tatile çıkan ve takımının Polonya'daki kampında yer almayan Nijeryalı, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyordu. Henry'nin arkadaşlarıyla çalışmasının ardından Monaco'nun Twitter hesabından, idman fotoğrafıyla "Onyekuru geri döndü" paylaşımı yapıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 'da Henry da takımla buluştu. 'dan 4 Temmuz'da ayrıldıktan sonra tatile çıkan ve takımının Polonya'daki kampında yer almayan Nijeryalı, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyordu. Henry'nin arkadaşlarıyla çalışmasının ardından Monaco'nun Twitter hesabından, idman fotoğrafıyla "Onyekuru geri döndü" paylaşımı yapıldı.

Onyekuru cephesinden 'Galatasaray'da oynamak istiyor' haberleri gelirken Monaco ile görüşmelerin de sürdüğü belirtiliyor.

  1. 5.8.2020
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