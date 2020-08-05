Henry Onyekuru ortaya çıktı
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Monaco'da Henry Onyekuru da takımla buluştu. Galatasaray'dan 4 Temmuz'da ayrıldıktan sonra tatile çıkan ve takımının Polonya'daki kampında yer almayan Nijeryalı, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyordu. Henry'nin arkadaşlarıyla çalışmasının ardından Monaco'nun Twitter hesabından, idman fotoğrafıyla "Onyekuru geri döndü" paylaşımı yapıldı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Monaco'da Henry Onyekuru da takımla buluştu. Galatasaray'dan 4 Temmuz'da ayrıldıktan sonra tatile çıkan ve takımının Polonya'daki kampında yer almayan Nijeryalı, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyordu. Henry'nin arkadaşlarıyla çalışmasının ardından Monaco'nun Twitter hesabından, idman fotoğrafıyla "Onyekuru geri döndü" paylaşımı yapıldı.
Onyekuru cephesinden 'Galatasaray'da oynamak istiyor' haberleri gelirken Monaco ile görüşmelerin de sürdüğü belirtiliyor.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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