Muslera şov

Çaykur Rize maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmak zorunda kalan Fernando Muslera, her geçen gün temposunu yükseltiyor. Tatile çıkmak yerine Fadıl Koşutan eşliğinde çalışmalarını sürdüren Uruguaylı eldivenin balonla çalışması ve gözleri kapalı topları kurtarması taraftarları bir kez daha mest etti. Twitter'den yaptığı idmanı paylaşan Muslera, altına, "Odaklanmaya devam edin ve dünyadaki en iyi konumun tadını çıkarın" diye yazdı. Yanına da sarıkırmızı iki kalp emojisi koymayı ihmal etmedi. Bu paylaşım kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı.