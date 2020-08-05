Muslera şov
Gözü kapalı topları kurtardı.
Çaykur Rize maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmak zorunda kalan Fernando Muslera, her geçen gün temposunu yükseltiyor. Tatile çıkmak yerine Fadıl Koşutan eşliğinde çalışmalarını sürdüren Uruguaylı eldivenin balonla çalışması ve gözleri kapalı topları kurtarması taraftarları bir kez daha mest etti. Twitter'den yaptığı idmanı paylaşan Muslera, altına, "Odaklanmaya devam edin ve dünyadaki en iyi konumun tadını çıkarın" diye yazdı. Yanına da sarıkırmızı iki kalp emojisi koymayı ihmal etmedi. Bu paylaşım kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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