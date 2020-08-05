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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Muslera şov

Muslera şov

Gözü kapalı topları kurtardı.

Çaykur Rize maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmak zorunda kalan , her geçen gün temposunu yükseltiyor. Tatile çıkmak yerine Fadıl Koşutan eşliğinde çalışmalarını sürdüren Uruguaylı eldivenin balonla çalışması ve gözleri kapalı topları kurtarması taraftarları bir kez daha mest etti. Twitter'den yaptığı idmanı paylaşan Muslera, altına, "Odaklanmaya devam edin ve dünyadaki en iyi konumun tadını çıkarın" diye yazdı. Yanına da sarıkırmızı iki kalp emojisi koymayı ihmal etmedi. Bu paylaşım kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı.

  1. 5.8.2020
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