Aslan payı G.Saray’ın
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2020-21 sezonu harcama limitlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2020-21 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Gelecek sezon en fazla harcama yapabilecek olan takım yüzde 15'lik sapma payı ile birlikte 493 milyon 398 bin TL ile (60.2 milyon euro) Galatasaray oldu. Geçen sene 368 milyon TL harcama limiti bulunan sarı-kırmızılı ekip, üst üste aldığı iki şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle rakiplerini geçerek en fazla bütçeye sahip takım oldu.
FFP ENGELİ
Galatasaray'ın şu anki takım bütçesi 30.6 bin euro civarında... Sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesi biten 8 oyuncu ayrıldı ve 14.7 milyon euro'luk bir rahatlama oldu. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu için yaklaşık 2 milyon euro harcayan sarı-kırmızılı ekibin elinde 28 milyon euro'luk bir bütçe daha bulunuyor. Ancak cezası nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilen Cimbom, bu parayı bonservis için kullanamayacak.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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