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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Aslan payı G.Saray’ın

Aslan payı G.Saray’ın

, ekiplerinin 2020-21 sezonu harcama limitlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ekiplerinin 2020-21 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Gelecek sezon en fazla harcama yapabilecek olan takım yüzde 15'lik sapma payı ile birlikte 493 milyon 398 bin TL ile (60.2 milyon euro) oldu. Geçen sene 368 milyon TL harcama limiti bulunan sarı-kırmızılı ekip, üst üste aldığı iki şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle rakiplerini geçerek en fazla bütçeye sahip takım oldu.

FFP ENGELİ

Galatasaray'ın şu anki takım bütçesi 30.6 bin euro civarında... Sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesi biten 8 oyuncu ayrıldı ve 14.7 milyon euro'luk bir rahatlama oldu. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu için yaklaşık 2 milyon euro harcayan sarı-kırmızılı ekibin elinde 28 milyon euro'luk bir bütçe daha bulunuyor. Ancak cezası nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilen Cimbom, bu parayı bonservis için kullanamayacak.

  1. 5.8.2020
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