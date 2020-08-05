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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Babel kulüp arıyor

Babel kulüp arıyor

 Terim'in kadrosunda düşünmediği 'e sarı-kırmızılı yönetim tarafından 'Kulüp bulman halinde bonservisini vereceğiz' mesajı iletildi.

Terim'in kadrosunda düşünmediği 'e sarı-kırmızılı yönetim tarafından 'Kulüp bulman halinde bonservisini vereceğiz' mesajı iletildi. Hollandalı oyuncu, 'da geleceği olmadığını anladı ve menajeri aracılığıyla arayışlara başladı. Babel'in Körfez ülkelerinde birkaç takımla temas kurduğu öğrenildi.

  1. 5.8.2020
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