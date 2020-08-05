Babel kulüp arıyor

Fatih Terim'in yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'e sarı-kırmızılı yönetim tarafından 'Kulüp bulman halinde bonservisini vereceğiz' mesajı iletildi. Hollandalı oyuncu, Galatasaray'da geleceği olmadığını anladı ve menajeri aracılığıyla arayışlara başladı. Babel'in Körfez ülkelerinde birkaç takımla temas kurduğu öğrenildi.