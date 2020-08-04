Galatasaray Zach Hankins'i resmen kadrosuna kattı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Galatasaray transferi resmen açıkladı! 1 yıllık sözleşme

'i resmen kadrosuna kattı

Galatasaray Zach Hankins'i resmen kadrosuna kattı

Doğa Sigorta'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ABD'li uzun 'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Doğa Sigorta, yabancı transferlerini guard rotasyonuna gerçekleştirdikten sonra uzun rotasyonu adına ilk yabancı transferini de ile tamamladı.

Daha önce yabancı transferinde Alex Hamilton, RJ Hunter ve Daryl Macon transferlerini açıklayan Galatasaray, ABD'li uzun Zach Hankins'i kadrosuna kattığını açıkladı. ABD'li uzun ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Saha içindeki enerjisi ve hırsıyla ön plana çıkan Zach Hankins, tam sahayı hızlı şekilde koşabilmesi ve çember koruyuculuğuyla da dikkat çekiyor. Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sağlık ve başarı dolu bir sezon temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Xavier mezunu 24 yaşındaki uzun, Avrupa'daki ilk sezonunda Nymburk ile oldukça başarılı bir süreç geçirmişti. Çek ekibinin forması altında 12.7 sayı, 5.2 ribaunt ve 1 asist ortalamaları yakalayan Hankins, corona virüs salgını ile Çekya'da ligin sona ermesinin ardından ise İsrail takımı Maccabi Rishon LeZion'a transfer olmuştu. Takımıyla İsrail'de final oynamayı başaran Hankins; 12.5 sayı, 6.6 ribaunt katkılarıyla öne çıkmıştı.

Hankins, Galatasaray'ın bir başka yeni transferi Alex Hamilton ile birlikte Maccabi Rishon LeZion'da takım arkadaşıydı.

  1. 04.08.2020
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