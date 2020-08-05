Weissman idmana çıkmadı

Beklenen oldu. Galatasaray'ın forvet adaylarından Shon Weissman, Wolfesberger'in dün yaptığı sezonun ilk idmanına katılmadı. Teknik direktör Ferdinand Feldhofer açılış idmanından sonra yaptığı basın toplantısında, takımda bir takım değişikliklerin yapılmasını beklediğini söyledi. İsrail'in Maariv gazetesi ise Wolfsberger'in, Weissman için 10 milyon euro bonservis bedeli istediğini iddia etti.