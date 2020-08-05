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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Weissman idmana çıkmadı

Weissman idmana çıkmadı

 oldu. 'ın forvet adaylarından , 'in dün yaptığı sezonun ilk idmanına katılmadı.

oldu. 'ın forvet adaylarından , 'in dün yaptığı sezonun ilk idmanına katılmadı. Teknik direktör Ferdinand Feldhofer açılış idmanından sonra yaptığı basın toplantısında, takımda bir takım değişikliklerin yapılmasını beklediğini söyledi. 'in Maariv gazetesi ise Wolfsberger'in, Weissman için 10 milyon euro bonservis bedeli istediğini iddia etti.

  1. 5.8.2020
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