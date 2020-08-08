Ali Yavuz’a 4 yıllık kontrat - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Ali Yavuz’a 4 yıllık kontrat

Ali Yavuz’a 4 yıllık kontrat

Ali Yavuz’a 4 yıllık kontrat

2. Lig ekibi Tarsus'a geçen sezon kiralanan ve kontratı 2021'de bitecek olan ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2. Lig ekibi Tarsus'a geçen sezon kiralanan ve kontratı 2021'de bitecek olan ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki forvet, bu sezon A takım kadrosuna dahil edilecek. Tarsus'ta 27 maçta 9 gol, 2 asistle oynayan genç futbolcu, Falcao ve Diagne'nin alternatifi olarak kulübede yer alacak. U19 'nda da 8 maçta 3 gol atan Ali Yavuz Kol, kanatlarda da görev yapabiliyor.

  1. 8.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ali Yavuz’a 4 yıllık kontrat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA