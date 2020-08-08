Ali Yavuz’a 4 yıllık kontrat
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus'a geçen sezon kiralanan ve kontratı 2021'de bitecek olan Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus'a geçen sezon kiralanan ve kontratı 2021'de bitecek olan Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki forvet, bu sezon A takım kadrosuna dahil edilecek. Tarsus'ta 27 maçta 9 gol, 2 asistle oynayan genç futbolcu, Falcao ve Diagne'nin alternatifi olarak kulübede yer alacak. U19 Milli Takımı'nda da 8 maçta 3 gol atan Ali Yavuz Kol, kanatlarda da görev yapabiliyor.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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