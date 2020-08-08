Ali Yavuz’a 4 yıllık kontrat

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus'a geçen sezon kiralanan ve kontratı 2021'de bitecek olan Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki forvet, bu sezon A takım kadrosuna dahil edilecek. Tarsus'ta 27 maçta 9 gol, 2 asistle oynayan genç futbolcu, Falcao ve Diagne'nin alternatifi olarak kulübede yer alacak. U19 Milli Takımı'nda da 8 maçta 3 gol atan Ali Yavuz Kol, kanatlarda da görev yapabiliyor.