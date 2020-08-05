Emre Mor takım arıyor

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sonrasında sözleşmesini feshettiği Emre Mor, kiralık gittiği Olympiakos'ta da isteneni veremedi ve Celta Vigo'ya döndü. İspanyol basını, Celta Vigo'nun 23 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon için takımda düşünmediğini duyurdu. Emre Mor için İtalya'da kulüp arandığı belirtildi.