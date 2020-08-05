Emre Mor takım arıyor
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sonrasında sözleşmesini feshettiği Emre Mor, kiralık gittiği Olympiakos'ta da isteneni veremedi ve Celta Vigo'ya döndü.
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sonrasında sözleşmesini feshettiği Emre Mor, kiralık gittiği Olympiakos'ta da isteneni veremedi ve Celta Vigo'ya döndü. İspanyol basını, Celta Vigo'nun 23 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon için takımda düşünmediğini duyurdu. Emre Mor için İtalya'da kulüp arandığı belirtildi.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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