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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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takım arıyor

Emre Mor takım arıyor

Geçtiğimiz yaz 'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sonrasında sözleşmesini feshettiği , kiralık gittiği 'ta da isteneni veremedi ve 'ya döndü.

Geçtiğimiz yaz 'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sonrasında sözleşmesini feshettiği , kiralık gittiği 'ta da isteneni veremedi ve 'ya döndü. İspanyol basını, Celta Vigo'nun 23 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon için takımda düşünmediğini duyurdu. Emre Mor için 'da kulüp arandığı belirtildi.

  1. 5.8.2020
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