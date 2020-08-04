Mariano Atletico Mineiro'ya resmi imzayı attı

Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Brezilya'nın Atletico Mineiro takımıyla sözleşme imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mariano, "Burada çok iyi taraftarlar var. Onlarla beraber savaşmak için buraya geldim. Atletico'nun şampiyon olmasına yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.