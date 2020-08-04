Mariano Atletico Mineiro'ya resmi imzayı attı
Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber yeni takım arayışlarına giren Mariano, Atletico Mineiro ile 2022'ye dek sürecek sözleşmeye imzayı attı.
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Brezilya'nın Atletico Mineiro takımıyla sözleşme imzaladı.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mariano, "Burada çok iyi taraftarlar var. Onlarla beraber savaşmak için buraya geldim. Atletico'nun şampiyon olmasına yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
- 04.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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