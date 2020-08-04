Mariano Atletico Mineiro'ya resmi imzayı attı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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'ya resmi imzayı attı

Mariano Atletico Mineiro'ya resmi imzayı attı

ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber yeni takım arayışlarına giren , ile 2022'ye dek sürecek sözleşmeye imzayı attı.

'dan ayrılan , Brezilya'nın takımıyla sözleşme imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mariano, "Burada çok iyi taraftarlar var. Onlarla beraber savaşmak için buraya geldim. Atletico'nun şampiyon olmasına yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

  1. 04.08.2020
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