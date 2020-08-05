Galatasaray'da sağ kanada yeni isim!
Feghouli’yi yedekleyecek, hem hızlı hem de skor üreten bir takviye isteyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Dinamo Bükreş’ten Deian Sorescu’yu gündemine aldı.
Galatasaray'ın birçok bölgesi transfer bekliyor. Bunlardan birisi de sağ kanat... Bu sezon beklentilerin altında kalan Sofiane Feghouli gitse de kalsa teknik direktör Fatih Terim, sağ kanada takviye istiyor. Hem hızlı hem de skor üreten bir ismin peşinde koşuyor. Bir süredir izlediği Deian Sorescu hakkında Romanya'dan sürekli bilgi topluyor. Dinamo Bükreş'in isteyeceği rakam, olası transferin biteceği rakam, oyuncunun ikna edileceği rakam bile belirlendi.
SEKIDIKA TUTMADI
Romanya'dan bu rakamların sağlaması yapıldı. 2 milyon euro'ya transferin bitirilebileceği bilgisi geldi. Ancak Feghouli'nin durumu belli olmadan Sorescu için hamle yapılamıyor. Fatih Terim ise hafta sonuna kadar Cezayirli oyuncusu için olumlu ya da olumsuz bir dönüş bekliyor. Tecrübeli hoca aslında bu hamleyi devre arasında Sekidika ile yaptı. Ancak Nijeryalı oyuncu hayal kırıklığına uğrattı. Terim bu kez Feghouli'yi yedekleyecek bir isim mutlaka almak istiyor.
Dinamo Bükreş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deian Sorescu, bu sezon fazla şans bulamadı. 7 maça çıktı, 3 gol ve 2 asistle oynadı.
- 5.8.2020
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