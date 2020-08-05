Galatasaray'da sağ kanada yeni isim! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'da sağ kanada yeni isim!

'da sağ yeni isim!

Galatasaray'da sağ kanada yeni isim!

Feghouli’yi yedekleyecek, hem hızlı hem de skor üreten bir takviye isteyen teknik direktörü , ’ten ’yu gündemine aldı.

'ın birçok bölgesi bekliyor. Bunlardan birisi de sağ kanat... Bu sezon beklentilerin altında kalan Sofiane Feghouli gitse de kalsa , sağ takviye istiyor. Hem hızlı hem de skor üreten bir ismin peşinde koşuyor. Bir süredir izlediği hakkında Romanya'dan sürekli bilgi topluyor. 'in isteyeceği rakam, olası transferin biteceği rakam, oyuncunun ikna edileceği rakam bile belirlendi.



SEKIDIKA TUTMADI
Romanya'dan bu rakamların sağlaması yapıldı. 2 milyon euro'ya transferin bitirilebileceği bilgisi geldi. Ancak Feghouli'nin durumu belli olmadan Sorescu için hamle yapılamıyor. Fatih Terim ise hafta sonuna kadar Cezayirli oyuncusu için olumlu ya da olumsuz bir dönüş bekliyor. Tecrübeli hoca aslında bu hamleyi devre arasında Sekidika ile yaptı. Ancak Nijeryalı oyuncu hayal kırıklığına uğrattı. Terim bu kez Feghouli'yi yedekleyecek bir isim mutlaka almak istiyor.

Dinamo Bükreş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deian Sorescu, bu sezon fazla şans bulamadı. 7 maça çıktı, 3 gol ve 2 asistle oynadı.

  1. 5.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da sağ kanada yeni isim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA