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04 Ağustos 2020, Salı
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'a 'den kötü haber!

Galatasaray'a Seri'den kötü haber!

, 'yi yine kiralamak isteyen 'a önceliğinin oyuncuyu satmak oldugunu belirtti. Yıllık maliyeti kiralama bedeli ile 4 milyon euro üzeri olan Seri'nin alternatifleri arastırılmaya başlandı.

, 'yi yine kiralamak isteyen 'a önceliğinin oyuncuyu satmak oldugunu belirtti. Yıllık maliyeti kiralama bedeli ile 4 milyon euro üzeri olan Seri'nin alternatifleri arastırılmaya başlandı. Fulham'ın, 'e çıkması halinde ise Seri'yi takımda tutacagı belirtiliyor. Simdi gözler Lemina için Southampton ile yapılan görüşmelere çevrildi.

  1. 4.8.2020
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