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04 Ağustos 2020, Salı
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Elden kaçtılar!

Elden kaçtılar!

, Mert Hakan Yandas'ı 'ye kaptırdı. Ardından da 2 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan 'da yol alınamadı. Gurbetçi oyuncu da bonservisini ödeyen Sassuolo ile el sıkıştı.

, Mert Hakan Yandas'ı 'ye kaptırdı. Ardından da 2 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan 'da yol alınamadı. Gurbetçi oyuncu da bonservisini ödeyen Sassuolo ile el sıkıştı.

  1. 4.8.2020
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