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04 Ağustos 2020, Salı
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Bu sene son! için son düzlüğe girildi

Bu sene son! FFP için son düzlüğe girildi

bu sezon da kurallarına uymaya devam ederse kısıtlamalardan kurtulacak.

2017-2018 sezonundan itibaren sarı-kırmızılı ekibe, 3 yıl boyunca 'sattıgı kadar oyuncu alabilme' engeli konulmustu. Son iki senede kurallara harfiyen uyan, Sportif AS'yi kara geçiren bu senede limit asımı yapmazsa transferde rahatlayacak. 'nın kısıtlaması ve pandemi nedeniyle gelirlerin düsmesi de Galatasaray'ın isini oldukça zorlastırıyor.

  1. 4.8.2020
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