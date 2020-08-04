Bu sene son! FFP için son düzlüğe girildi
Galatasaray bu sezon da FFP kurallarına uymaya devam ederse kısıtlamalardan kurtulacak.
2017-2018 sezonundan itibaren sarı-kırmızılı ekibe, 3 yıl boyunca 'sattıgı kadar oyuncu alabilme' engeli konulmustu. Son iki senede kurallara harfiyen uyan, Sportif AS'yi kara geçiren Galatasaray bu senede limit asımı yapmazsa transferde rahatlayacak. UEFA'nın kısıtlaması ve pandemi nedeniyle gelirlerin düsmesi de Galatasaray'ın isini oldukça zorlastırıyor.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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