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04 Ağustos 2020, Salı
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Babel bonservisini istedi

Babel bonservisini istedi

Gözden çıkarılan 'e, 'dan Flamengo'nun talip oldugu iddia edildi… Hatta Rio De Janeiro kentinden birden fazla takımın Babel için girisimlerde bulundugu belirtildi. Babel'in ayrılsa bile 'a para kazandırmayacagı, çünkü bedelsiz gelen Hollandalı oyuncunun yeni takımından imza parası almak için sözlesmesinin feshedilmesini istedigi belirtildi.

Gözden çıkarılan 'e, 'dan Flamengo'nun talip oldugu iddia edildi… Hatta Rio De Janeiro kentinden birden fazla takımın Babel için girisimlerde bulundugu belirtildi. Babel'in ayrılsa bile 'a para kazandırmayacagı, çünkü bedelsiz gelen Hollandalı oyuncunun yeni takımından imza parası almak için sözlesmesinin feshedilmesini istedigi belirtildi.

  1. 4.8.2020
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