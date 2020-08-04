Babel bonservisini istedi
Gözden çıkarılan Ryan Babel'e, Brezilya'dan Flamengo'nun talip oldugu iddia edildi… Hatta Rio De Janeiro kentinden birden fazla takımın Babel için girisimlerde bulundugu belirtildi. Babel'in ayrılsa bile Galatasaray'a para kazandırmayacagı, çünkü bedelsiz gelen Hollandalı oyuncunun yeni takımından imza parası almak için sözlesmesinin feshedilmesini istedigi belirtildi.
Gözden çıkarılan Ryan Babel'e, Brezilya'dan Flamengo'nun talip oldugu iddia edildi… Hatta Rio De Janeiro kentinden birden fazla takımın Babel için girisimlerde bulundugu belirtildi. Babel'in ayrılsa bile Galatasaray'a para kazandırmayacagı, çünkü bedelsiz gelen Hollandalı oyuncunun yeni takımından imza parası almak için sözlesmesinin feshedilmesini istedigi belirtildi.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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