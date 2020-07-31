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31 Temmuz 2020, Cuma
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Planları değişti

Planları değişti

Düşme kararının kaldırılmasından sonra bu sezon ligde yer alacak milli bir futbolcunun 11 Eylül-11 Temmuz arasında 70 maç oynamak zorunda kalması 'in planlarını değiştirmesine neden oldu.

Düşme kararının kaldırılmasından sonra bu sezon ligde yer alacak milli bir futbolcunun 11 Eylül-11 Temmuz arasında 70 maç oynamak zorunda kalması 'in planlarını değiştirmesine neden oldu. Tecrübeli teknik adam, bu nedenle G.Amerika ve Afrikalı oyuncuların transferini rafa kaldırdı
  1. 31.7.2020
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