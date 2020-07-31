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31 Temmuz 2020, Cuma
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Hamzaoğlu görev başına

Hamzaoğlu görev başına

bu sezon yeni bir teknik heyet ile yola çıkacak.

bu sezon yeni bir teknik heyet ile yola çıkacak. 'ın ardından takım çalıştırmak isteyen Levent Şahin ve ile de yolların ayrılması bekleniyor. Terim'in başyardımcılığa bir dönem milli takımda birlikte çalıştığı 'nu getirmek istediği bildirildi. Ayrıca , , de Terim'in yanında olacak.

'da bir sezonda 3 kupa kazanma başarısı gösteren Hamzaoğlu, bu kez Terim ile birlikte aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.
  1. 31.7.2020
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