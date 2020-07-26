Hamamcıoğlu: Erken seçim yok

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, son zamanlarda seçim kararı olmamasına rağmen başkan adaylarının isimlerinin dolaştığını kaydetti. Hamamcıoğlu, "İçinde bulunduğumuz süreçte erken seçim kararı yoktur. Dolayısıyla adayların çeşitli iletişim kanallarını kullanarak lobi yapmaları tasvip edilecek durum değildir" şeklinde konuştu.