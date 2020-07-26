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26 Temmuz 2020, Pazar
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Hamamcıoğlu: Erken yok

Hamamcıoğlu: Erken seçim yok

 Kurulu Başkanı , son zamanlarda kararı olmamasına rağmen başkan adaylarının isimlerinin dolaştığını kaydetti.

Kurulu Başkanı , son zamanlarda kararı olmamasına rağmen başkan adaylarının isimlerinin dolaştığını kaydetti. Hamamcıoğlu, "İçinde bulunduğumuz süreçte kararı yoktur. Dolayısıyla adayların çeşitli iletişim kanallarını kullanarak lobi yapmaları tasvip edilecek durum değildir" şeklinde konuştu.

  1. 26.7.2020
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