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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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’ı başkanı duyurdu

Emre Kılınç’ı Bolu başkanı duyurdu

'ın 'la kontratı biten ve prensipte anlaştığı 'ın transferini, eski başkanı açıkladı.

'ın 'la kontratı biten ve prensipte anlaştığı 'ın transferini, eski başkanı açıkladı. Çarıkçı ile Emre uzun yıllar 'da birlikte görev almışlardı. Çarıkçı, "Emre, Galatasaray ile anlaştı. Gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı" dedi.
  1. 25.7.2020
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