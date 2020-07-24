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24 Temmuz 2020, Cuma
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Onyekuru ’ye dönecek

Onyekuru İngiltere’ye dönecek

Monaco'ya dönen , 'e oynamak istediğini dile getirdi. 'ye konuşan genç yıldız, "Hayat kendi planlarıyla ileriliyor ama benim de bir takım planlarım var. Premier Lig'e yeniden dönebilmek için çabalıyorum. En kısa zamanda yeniden 'de oynamayı umuyorum" dedi.

Monaco'ya dönen , 'e oynamak istediğini dile getirdi. 'ye konuşan genç yıldız, "Hayat kendi planlarıyla ileriliyor ama benim de bir takım planlarım var. Premier Lig'e yeniden dönebilmek için çabalıyorum. En kısa zamanda yeniden 'de oynamayı umuyorum" dedi.

  1. 24.7.2020
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