Onyekuru İngiltere’ye dönecek

Monaco'ya dönen Henry Onyekuru, Premier Lig'e oynamak istediğini dile getirdi. BBC'ye konuşan genç yıldız, "Hayat kendi planlarıyla ileriliyor ama benim de bir takım planlarım var. Premier Lig'e yeniden dönebilmek için çabalıyorum. En kısa zamanda yeniden İngiltere'de oynamayı umuyorum" dedi.