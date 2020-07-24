Daryl Macon Galatasaray'da!

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Darly Macon'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, Birleşik Amerikalı guard ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı yıldız bir isimle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Birleşik Amerikalı guard Darly Macon'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Daryl Macon ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
29 Kasım 1995, Arkansas doğumlu oyuncu, 1.88 cm boyunda.
Kolej kariyerine Holmes Community College'da başlayan 24 yaşındaki oyuncu, üçüncü yılında Arkansas Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Arkansas'taki ilk sezonunda konferansının en iyi ikinci beşine seçilirken 13.4 sayı, 2.6 ribaund, 2.2 asist ve 1.1 top çalma istatistikleri yakaladı. Kolejdeki son yılında ise 17.1 sayı ve 4 asist ortalamaları tuttururken üç sayı çizgisinin gerisinden %43.8 gibi yüksek bir yüzdeyle oynaması dikkatleri çekti ve konferansında bir kez daha en iyi ikinci beşe seçildi.
2018 NBA Draft'ının ardından Dallas Mavericks ile G-League'i de içeren bir two-way kontrat imzaladı. 2019 yazında ise Miami Heat ile two-way kontrat imzaladı. G-League ve NBA'de geçen iki sezonunda 76'sı G-League'de olmak üzere toplam 88 maça çıktı ve 18.1 sayı, 3.7 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
24 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez Avrupa basketboluna ayak basacak.
Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sarı kırmızılı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 19:05
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Daryl Macon Galatasaray'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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