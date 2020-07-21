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21 Temmuz 2020, Salı
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Teklifler var

Teklifler var

'ın ilgilendiği 'la ilgili 'in Başkanı bir açıklama yaptı.

'ın ilgilendiği 'la ilgili 'in Başkanı bir açıklama yaptı. Şimdiye kadar tek resmi teklifin Celtic'ten geldiğini belirten Riegler, menajerler aracılığıyla da olsa ve 'dan da teklifler aldıklarını, 24 yaşındaki golcünün kararına göre yol alacaklarını söyledi.
  1. 21.7.2020
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