Mandzukic transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Katar ekibi Al Duhail'le yollarını ayıran yıldız futbolcu Mario Mandzukic'in ismi Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu. Ancak Hırvat forvetin, seneliği 3 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önererek devreye giren Fiorentina'ya sıcak baktığı ortaya çıktı.
Sezon ortasında Juventus ile yollarını ayırarak Al Duhail'in yolunu tutan ve sezon sonunun gelmesiyle birlikte Katar ekibinden de ayrılan 34 yaşındaki Mandzukic'e İtalya Serie A ekiplerinden yoğun ilgi var.
Fiorentina, Mandzukic'e 2+1 yıllık sözleşme önerirken, bu sürede oyuncuya senelik 3 milyon Euro ödemeyi teklif etti. Avrupa basınında yer alan habere göre Mandzukic'in bu teklife sıcak baktığı ancak diğer tekliflere de göz attığı kaydedildi.
Adı Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan Mandzukic ile Inter'in de yakından ilgilendiği belirtildi.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mandzukic transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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