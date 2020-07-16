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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Mandzukic transferinde flaş gelişme! ve ...

Mandzukic transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Fenerbahçe...

ekibi 'le yollarını ayıran yıldız futbolcu 'in ismi devleri ve 'yle anılıyordu. Ancak Hırvat forvetin, seneliği 3 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önererek devreye giren 'ya sıcak baktığı ortaya çıktı.

Sezon ortasında ile yollarını ayırarak 'in yolunu tutan ve sezon sonunun gelmesiyle birlikte ekibinden de ayrılan 34 yaşındaki Mandzukic'e İtalya Serie A ekiplerinden yoğun ilgi var.

, Mandzukic'e 2+1 yıllık sözleşme önerirken, bu sürede oyuncuya senelik 3 milyon Euro ödemeyi teklif etti. Avrupa basınında yer alan habere göre Mandzukic'in bu teklife sıcak baktığı ancak diğer tekliflere de göz attığı kaydedildi.

Adı devleri ve 'yle de anılan Mandzukic ile Inter'in de yakından ilgilendiği belirtildi.

  1. 16.07.2020
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