Frikikler can çekişiyor

Günümüz futbolunda duran topların değeri büyük. Özelliklede frikiklerin. Galatasaray geçmişte tehlikeli bölgeden frikik yakaladığında meşin yuvarlağın başına Didier Drogba, Wesley Sneijder, Selçuk İnan gibi duran top ustaları geliyordu. Bu dönemde sık sık frikikten goller bulan Cimbom bir süredir bu şekilde rakip ağları sarsmayı unuttu. Şu anda mevcut takımda Younes Belhanda bu sorumluluğu almaktan ısrarla kaçıyor. Sofiane Feghouli kötü kullanıyor. Emre Akbaba fazla istekli değil. Mecburen Ömer Bayram'a kalıyor. Onun da yetenekleri sınırlı. Sarı-kırmızılılar frikikten son golünü Roque Maicon'un ayağından Göztepe maçında bulmuştu.

BİR ANI...

Cimbom'un unutulmaz oyuncularından Gheorghe Hagi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 17 frikik golü kaydetti. Rumen futbolcu jübile yaptığı Trabzonspor mücadelesinden önce çıktığı Florya'daki son antrenmanında bile 100 frikik attı.