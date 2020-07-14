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14 Temmuz 2020, Salı
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Frikikler can çekişiyor

Frikikler can çekişiyor

Bir dönem duran topların başına aynı anda Selçuk, Sneijder, Drogba geliyordu. Şimdi ’a kaldı. Son frikik golünü Maicon attı.

Günümüz futbolunda duran topların değeri büyük. Özelliklede frikiklerin. geçmişte tehlikeli bölgeden frikik yakaladığında meşin yuvarlağın başına , , gibi duran top ustaları geliyordu. Bu dönemde sık sık frikikten goller bulan Cimbom bir süredir bu şekilde rakip ağları sarsmayı unuttu. Şu anda mevcut takımda Younes Belhanda bu sorumluluğu almaktan ısrarla kaçıyor. Sofiane Feghouli kötü kullanıyor. Emre Akbaba fazla istekli değil. Mecburen 'a kalıyor. Onun da yetenekleri sınırlı. Sarı-kırmızılılar frikikten son golünü Roque Maicon'un ayağından maçında bulmuştu.

BİR ANI...

Cimbom'un unutulmaz oyuncularından , Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 17 frikik golü kaydetti. Rumen futbolcu jübile yaptığı mücadelesinden önce çıktığı Florya'daki son antrenmanında bile 100 frikik attı.

  1. 14.7.2020
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