Frikikler can çekişiyor
Bir dönem duran topların başına aynı anda Selçuk, Sneijder, Drogba geliyordu. Şimdi Ömer Bayram’a kaldı. Son frikik golünü Maicon attı.
Günümüz futbolunda duran topların değeri büyük. Özelliklede frikiklerin. Galatasaray geçmişte tehlikeli bölgeden frikik yakaladığında meşin yuvarlağın başına Didier Drogba, Wesley Sneijder, Selçuk İnan gibi duran top ustaları geliyordu. Bu dönemde sık sık frikikten goller bulan Cimbom bir süredir bu şekilde rakip ağları sarsmayı unuttu. Şu anda mevcut takımda Younes Belhanda bu sorumluluğu almaktan ısrarla kaçıyor. Sofiane Feghouli kötü kullanıyor. Emre Akbaba fazla istekli değil. Mecburen Ömer Bayram'a kalıyor. Onun da yetenekleri sınırlı. Sarı-kırmızılılar frikikten son golünü Roque Maicon'un ayağından Göztepe maçında bulmuştu.
BİR ANI...
Cimbom'un unutulmaz oyuncularından Gheorghe Hagi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 17 frikik golü kaydetti. Rumen futbolcu jübile yaptığı Trabzonspor mücadelesinden önce çıktığı Florya'daki son antrenmanında bile 100 frikik attı.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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