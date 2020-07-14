Tepetaklak
G.Saray tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Salgın öncesi ve sonrası futbolu adeta gece-gündüz gibi değişen sarı-kırmızılıların istatistikleri de felaket.
Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonluğa ulaşan Aslan, hat-trick yapmak istiyordu ancak birçok faktörden yarışın dışında kaldı. Yanlış kadro mühendisliği, pahalı yıldızların sahadan çok günlerini revirde geçirmeleri, takım içi arkadaşlığın bir türlü sağlanamamasına hakem kararları da eklenince Cimbom bu sezon yarış dışı kaldı. Sarı-kırmızılıların bu kötü sezonu rakamlara da yansıdı. Koronavirüs öncesi müthiş form tutan Aslan, salgın sonrası ise sahada yoktu.
ÜÇ MAÇTIR MAĞLUP OLUYOR
Galatasaray'ın geçirdiği kötü sezon rakamlara da yansıdı. Aslan, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı da kaybetti. Bu 2011'de Mart-Nisan'daki 4 mağlubiyetlik seriden beri en kötüsü. Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde ilk defa 8 karşılaşma üst üste kazanamadı. Ankaragücü'ne karşı 19. maçta ilk kez kaybetti. Virüs öncesi 50 puanla, Trabzospor ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde bulunan Cimbom 6 haftada tepetaklak oldu. Sırasıyla şampiyonluk, Devler Ligi iddialarını yitirdi.
BÜYÜK DESTEK
Fatih Terim'in Ankaragücü maçındaki bu hali taraftarı da üzdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Sen üzülme hocam. Birlikte daha kaldıracağımız çok kupa var" yorumları yaptılar.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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