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14 Temmuz 2020, Salı
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Tepetaklak

Tepetaklak

G.Saray tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Salgın öncesi ve sonrası futbolu adeta gece-gündüz gibi değişen sarı-kırmızılıların istatistikleri de felaket.

Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonluğa ulaşan Aslan, hat-trick yapmak istiyordu ancak birçok faktörden yarışın dışında kaldı. Yanlış kadro mühendisliği, pahalı yıldızların sahadan çok günlerini revirde geçirmeleri, takım içi arkadaşlığın bir türlü sağlanamamasına hakem kararları da eklenince Cimbom bu sezon yarış dışı kaldı. Sarı-kırmızılıların bu kötü sezonu rakamlara da yansıdı. Koronavirüs öncesi müthiş form tutan Aslan, salgın sonrası ise sahada yoktu.

ÜÇ MAÇTIR MAĞLUP OLUYOR

'ın geçirdiği kötü sezon rakamlara da yansıdı. Aslan, 'de çıktığı son 3 maçı da kaybetti. Bu 2011'de Mart-Nisan'daki 4 mağlubiyetlik seriden beri en kötüsü. , teknik direktörlük kariyerinde ilk defa 8 karşılaşma üst üste kazanamadı. Ankaragücü'ne karşı 19. maçta ilk kez kaybetti. Virüs öncesi 50 puanla, Trabzospor ve 'in 3 puan gerisinde bulunan Cimbom 6 haftada tepetaklak oldu. Sırasıyla şampiyonluk, Devler Ligi iddialarını yitirdi.

BÜYÜK DESTEK

Fatih Terim'in Ankaragücü maçındaki bu hali taraftarı da üzdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Sen üzülme hocam. Birlikte daha kaldıracağımız çok kupa var" yorumları yaptılar.

  1. 14.7.2020
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