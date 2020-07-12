Aslan için av vakti! İşte Fatih Terim'in Ankaragücü maçı 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Aslan için av vakti! İşte Fatih Terim'in Ankaragücü maçı 11'i

için av vakti! İşte 'in Ankaragücü maçı 11'i

Aslan için av vakti! İşte Fatih Terim'in Ankaragücü maçı 11'i

Avrupa kupalarını kovalayan , kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü’ne konuk oluyor. 5 eksiği bulunan ’ın 3 puandan başka şansı yok.

'de 7 maçtır kazanamayarak ilk iki şansını yitiren , kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'ne konuk oluyor. Üçüncü sırayı hedeflerken dördüncülüğü de kaybeden sarı-kırmızılıların galibiyetten başka düşüncesi yok. Zorlu maçta Cimbom'un yine çok eksiği var. Muslera, Andone, Falcao ve Lemina sakat, Feghouli ise kırmızı kart cezasını bu maçta tamamlayacak ve oynamayacak. Eryaman Stadı'nda 18.30'daki maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

ASLAN 61'E 17 ÜSTÜN
Sezonun ilk yarısında oynanan Süper Lig maçı Galatasaray'a büyük bir trajedi yaşatmıştı. 87. dakikaya 2-0 önde giren , Stadyumu'nda taraftarı önünde 88 ve 90+1'de yediği gollerle 2 puan kaybetmişti. İki takım arasında bugün 98. randevu olacak. Cimbom bu maçların 61'ini kazanırken, 17'sini kaybetti. 20'si berabere bitti. Galatasaray deplasmandaki 48 maçın 24'ünü galip, 13'ünü mağlup bitirdi. Rakibine toplamda 204 gol atan sarı-kırmızılılar, 84 kez kalesini kapatamadı

İKI ISIM SINIRDA
Cimbom'da Ankaragücü maçı öncesi Seri ve sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görürse maçında olmayacak.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill.

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, , Seri, Emre Akbaba,

  1. 12.7.2020
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