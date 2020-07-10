Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı
Son dakika haberi... Galatasaray, Ankaragücü maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline corona virüsü testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. haftasında Ankaragücü ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (10 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/QY5MDYgG0B— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 10, 2020
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 23:06
- Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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