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10 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: 'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Son dakika haberi... , Ankaragücü maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

'in 32. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak 'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline corona virüsü testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. haftasında Ankaragücü ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla bu sabah (10 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 23:06
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