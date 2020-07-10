Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline corona virüsü testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. haftasında Ankaragücü ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (10 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.