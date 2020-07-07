Galatasaray'da sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! O isim... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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'da sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! O isim...

Galatasaray'da sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! O isim...

'da corona virüsü arası sonrası yeniden başlayan 'de üst üste yaşanan sakatlıklar camianın moralini bozdu. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun oldukça uzağında kaldı. Yaşanan bu sakatlıkların perde arkasında yatan gerçek ortaya çıktı.

Birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren 'da teknik direktör kadro kurmakta güçlük çekerken takımdaki kondisyoner eksikliği talihsiz sakatlıklarda büyük etken oldu.

Sarı-kırmızılı takım, karantina sürecinde ülkesi 'ya giden ve dönemeyen kondisyoner Alberto Bartali'nin yokluğunu fazlasıyla hissetti.



Pandemi sonrasında ligde oynadığı 4 maçı da kazanamayan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında topla çalışmalara en geç başlayan takım olmasının bedelini ödedi. Bu periyotta idmanlarda takımı yardımcı antrenör Levent Şahin hazırlarken, sarı-kırmızılılarda her hafta sakatlık sayısı arttı.

  1. 07.07.2020
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