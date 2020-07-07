Galatasaray'da sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! O isim...

Birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadro kurmakta güçlük çekerken takımdaki kondisyoner eksikliği talihsiz sakatlıklarda büyük etken oldu.

Sarı-kırmızılı takım, karantina sürecinde ülkesi İtalya'ya giden ve dönemeyen kondisyoner Alberto Bartali'nin yokluğunu fazlasıyla hissetti.







Pandemi sonrasında ligde oynadığı 4 maçı da kazanamayan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında topla çalışmalara en geç başlayan takım olmasının bedelini ödedi. Bu periyotta idmanlarda takımı yardımcı antrenör Levent Şahin hazırlarken, sarı-kırmızılılarda her hafta sakatlık sayısı arttı.