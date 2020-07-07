Galatasaray'da sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! O isim...
Galatasaray'da corona virüsü arası sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de üst üste yaşanan sakatlıklar camianın moralini bozdu. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun oldukça uzağında kaldı. Yaşanan bu sakatlıkların perde arkasında yatan gerçek ortaya çıktı.
Birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadro kurmakta güçlük çekerken takımdaki kondisyoner eksikliği talihsiz sakatlıklarda büyük etken oldu.
Sarı-kırmızılı takım, karantina sürecinde ülkesi İtalya'ya giden ve dönemeyen kondisyoner Alberto Bartali'nin yokluğunu fazlasıyla hissetti.
Pandemi sonrasında ligde oynadığı 4 maçı da kazanamayan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında topla çalışmalara en geç başlayan takım olmasının bedelini ödedi. Bu periyotta idmanlarda takımı yardımcı antrenör Levent Şahin hazırlarken, sarı-kırmızılılarda her hafta sakatlık sayısı arttı.
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! O isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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