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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Görüşmeler başlıyor! Onyekuru'nun yerine 3 aday...

Görüşmeler başlıyor! Onyekuru'nun yerine 3 aday...

Görüşmeler başlıyor! Onyekuru'nun yerine 3 aday...

'da geçtiğimiz günlerde ile alakalı olarak şoke eden bir gelişme yaşanmıştı. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı, kulübü Monaco tarafından geri çağrılmış ve oyuncu sarı-kırmızılı ekibe veda etmişti. Hal böyle olunca Galatasaray Onyekuru'nun yerini doldurabilmek adına çalışmalarına hız verdı.

'da 'nun kulübü Monaco tarafından çağrılmasının ardından gelecek sezona yönelik kanat arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların listesinde üç isim bulunduğu öğrenilirken önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağı öne sürüldü. Aslan'ın listesinin ilk sırasında Al Ahli'nin Cezayirli sol kanat oyuncusu Youcef Belaili bulunuyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Cezayir basınına konuşan Belaili, bir sonraki durağının Avrupa olduğunu belirtmişti. Aslan ayrıca bonservis problemi bulunmayan ve son olarak Arjantin kulüplerinden Estudiantes'in formasını giyen 23 yaşındaki Lucas Rodriguez'in durumunu da takip ediyor.

153 MAÇTA 19 GOL
Kariyerinde 153 maça çıkan ve 19 kez rakip fileleri sarsan Rodriguez'in kulübü ile olan sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Hammarby'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusu Muamer Tankovic konusundaki ısrarını da sürdürüyor. 'in bu ay sol kanat için son fikrini söyleyeceği bu konudaki girişimlerin başlayacağı bildirildi. (Yeni Asır)

  1. 07.07.2020
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