Görüşmeler başlıyor! Onyekuru'nun yerine 3 aday...
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Henry Onyekuru ile alakalı olarak şoke eden bir gelişme yaşanmıştı. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı, kulübü Monaco tarafından geri çağrılmış ve oyuncu sarı-kırmızılı ekibe veda etmişti. Hal böyle olunca Galatasaray Onyekuru'nun yerini doldurabilmek adına çalışmalarına hız verdı.
Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun kulübü Monaco tarafından çağrılmasının ardından gelecek sezona yönelik kanat arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların listesinde üç isim bulunduğu öğrenilirken önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağı öne sürüldü. Aslan'ın listesinin ilk sırasında Al Ahli'nin Cezayirli sol kanat oyuncusu Youcef Belaili bulunuyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Cezayir basınına konuşan Belaili, bir sonraki durağının Avrupa olduğunu belirtmişti. Aslan ayrıca bonservis problemi bulunmayan ve son olarak Arjantin kulüplerinden Estudiantes'in formasını giyen 23 yaşındaki Lucas Rodriguez'in durumunu da takip ediyor.
153 MAÇTA 19 GOL
Kariyerinde 153 maça çıkan ve 19 kez rakip fileleri sarsan Rodriguez'in kulübü ile olan sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Hammarby'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusu Muamer Tankovic konusundaki ısrarını da sürdürüyor. Fatih Terim'in bu ay sol kanat için son fikrini söyleyeceği bu konudaki girişimlerin başlayacağı bildirildi. (Yeni Asır)
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Görüşmeler başlıyor! Onyekuru'nun yerine 3 aday... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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