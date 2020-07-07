Görüşmeler başlıyor! Onyekuru'nun yerine 3 aday...

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun kulübü Monaco tarafından çağrılmasının ardından gelecek sezona yönelik kanat arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların listesinde üç isim bulunduğu öğrenilirken önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağı öne sürüldü. Aslan'ın listesinin ilk sırasında Al Ahli'nin Cezayirli sol kanat oyuncusu Youcef Belaili bulunuyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Cezayir basınına konuşan Belaili, bir sonraki durağının Avrupa olduğunu belirtmişti. Aslan ayrıca bonservis problemi bulunmayan ve son olarak Arjantin kulüplerinden Estudiantes'in formasını giyen 23 yaşındaki Lucas Rodriguez'in durumunu da takip ediyor.

153 MAÇTA 19 GOL

Kariyerinde 153 maça çıkan ve 19 kez rakip fileleri sarsan Rodriguez'in kulübü ile olan sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Hammarby'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusu Muamer Tankovic konusundaki ısrarını da sürdürüyor. Fatih Terim'in bu ay sol kanat için son fikrini söyleyeceği bu konudaki girişimlerin başlayacağı bildirildi. (Yeni Asır)