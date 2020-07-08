Falcao'nun yerine Mandzukic - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Falcao'nun yerine Mandzukic

Falcao'nun yerine Mandzukic

AS : , Falcao için ile görüşmelere başladı. İlk teklifi kabul etmeyen sarı-kırmızılılar, bonservisi elindeki Mandzukic’i istiyor.

Radamel Falcao'nun ülkesindeki AS haberi paylaştı. Sarı-kırmızılıların, 34 yaşındaki santrfor için kulübü ile görüşmeye başladığını söyledi. İdarecilerin ilk tekliften memnun kalmadığı belirtildi. 'ın 'nun ayrılma ihtimaline karşı bonservisi elinde olan için çalışma yaptığı belirtildi. Yıllık 5 milyon euro net maaş alan Falcao'nun ücretinden kurtulmak istendiği kaydedildi.

SON KONTRATI, CİDDİ BAKIYOR
Haberde Falcao'nun kendisine gelen teklifi ciddi şekilde düşündüğü de belirtildi. "Kariyerinin son transferini iyi bir para karşılığında yapmak isteyen Falcao'nun gitmesine izin verilecek" yorumu yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarların da bu ayrılığa karşı gelmeyeceği ifade edildi. Falcao'nun beklentileri karşılayamadığı yazıldı. El Tigre, Galatasaray'da 22 maça çıkarken 11 gol, 1 asist yaptı. 18 maçı ise kaçırdı.

  1. 8.7.2020
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