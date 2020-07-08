Falcao'nun yerine Mandzukic

Radamel Falcao'nun ülkesindeki AS Kolombiya transfer haberi paylaştı. Sarı-kırmızılıların, 34 yaşındaki santrfor için Suudi Arabistan kulübü Al Wahda ile görüşmeye başladığını söyledi. İdarecilerin ilk tekliften memnun kalmadığı belirtildi. Galatasaray'ın Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı bonservisi elinde olan Mario Mandzukic için çalışma yaptığı belirtildi. Yıllık 5 milyon euro net maaş alan Falcao'nun ücretinden kurtulmak istendiği kaydedildi.

SON KONTRATI, CİDDİ BAKIYOR

Haberde Falcao'nun kendisine gelen teklifi ciddi şekilde düşündüğü de belirtildi. "Kariyerinin son transferini iyi bir para karşılığında yapmak isteyen Falcao'nun gitmesine izin verilecek" yorumu yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarların da bu ayrılığa karşı gelmeyeceği ifade edildi. Falcao'nun beklentileri karşılayamadığı yazıldı. El Tigre, Galatasaray'da 22 maça çıkarken 11 gol, 1 asist yaptı. 18 maçı ise kaçırdı.