Falcao'nun yerine Mandzukic
AS Kolombiya: Galatasaray, Falcao için Al Wahda ile görüşmelere başladı. İlk teklifi kabul etmeyen sarı-kırmızılılar, bonservisi elindeki Mandzukic’i istiyor.
Radamel Falcao'nun ülkesindeki AS Kolombiya transfer haberi paylaştı. Sarı-kırmızılıların, 34 yaşındaki santrfor için Suudi Arabistan kulübü Al Wahda ile görüşmeye başladığını söyledi. İdarecilerin ilk tekliften memnun kalmadığı belirtildi. Galatasaray'ın Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı bonservisi elinde olan Mario Mandzukic için çalışma yaptığı belirtildi. Yıllık 5 milyon euro net maaş alan Falcao'nun ücretinden kurtulmak istendiği kaydedildi.
SON KONTRATI, CİDDİ BAKIYOR
Haberde Falcao'nun kendisine gelen teklifi ciddi şekilde düşündüğü de belirtildi. "Kariyerinin son transferini iyi bir para karşılığında yapmak isteyen Falcao'nun gitmesine izin verilecek" yorumu yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarların da bu ayrılığa karşı gelmeyeceği ifade edildi. Falcao'nun beklentileri karşılayamadığı yazıldı. El Tigre, Galatasaray'da 22 maça çıkarken 11 gol, 1 asist yaptı. 18 maçı ise kaçırdı.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao'nun yerine Mandzukic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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