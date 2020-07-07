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Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! "Mangal yapmaya gelmiş"
Galatasaray'ın büyük sükseyle transfer ettiği Radamel Falcao kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Sakatlıklardan yakasını kurtaramayan deneyimli futbolcu birçok maçta takımını yalnız bıraktı. Son olarak sarı-kırmızılı takımın Alanyaspor ile karşı karşıya geleceği maçta sakatlığı bulunan Falcao kafilede yer almadı. Galatasaray taraftarı geldiği günden beri destek verdiği Kolombiyalı golcüye bu kez tepki gösterdi.
7 Temmuz 2020 Salı 16:45
Güncelleme: 07.07.2020 17:21
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Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta güçlük çeken Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Alanyaspor maçı kafilesinde yer almaması bardağı taşırdı.
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Sarı-kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen Kolombiyalı futbolcu beklenen performansı gösteremedi.
Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçın 17'sinde oynamadı.
Astronomik ücretle sarı-kırmızılı takıma imza atan Radamel Falcao birçok maçta takımını yalnız bırakırken taraftarın hedefindeki isim haline geldi.
Galatasaray taraftarı sosyal medyada deneyimli futbolcuya tepki gösterdi.