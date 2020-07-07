Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! 'Mangal yapmaya gelmiş' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galeri Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! "Mangal yapmaya gelmiş"

Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! "Mangal yapmaya gelmiş"

Galatasaray'ın büyük sükseyle transfer ettiği Radamel Falcao kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Sakatlıklardan yakasını kurtaramayan deneyimli futbolcu birçok maçta takımını yalnız bıraktı. Son olarak sarı-kırmızılı takımın Alanyaspor ile karşı karşıya geleceği maçta sakatlığı bulunan Falcao kafilede yer almadı. Galatasaray taraftarı geldiği günden beri destek verdiği Kolombiyalı golcüye bu kez tepki gösterdi.

7 Temmuz 2020 Salı 16:45 Güncelleme: 07.07.2020 17:21
Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! Mangal yapmaya gelmiş

Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta güçlük çeken Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Alanyaspor maçı kafilesinde yer almaması bardağı taşırdı.


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Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! Mangal yapmaya gelmiş

Sarı-kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen Kolombiyalı futbolcu beklenen performansı gösteremedi.

Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! Mangal yapmaya gelmiş

Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçın 17'sinde oynamadı.

Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! Mangal yapmaya gelmiş

Astronomik ücretle sarı-kırmızılı takıma imza atan Radamel Falcao birçok maçta takımını yalnız bırakırken taraftarın hedefindeki isim haline geldi.


Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! Mangal yapmaya gelmiş

Galatasaray taraftarı sosyal medyada deneyimli futbolcuya tepki gösterdi.

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