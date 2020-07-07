Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! "Mangal yapmaya gelmiş"

Galatasaray'ın büyük sükseyle transfer ettiği Radamel Falcao kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Sakatlıklardan yakasını kurtaramayan deneyimli futbolcu birçok maçta takımını yalnız bıraktı. Son olarak sarı-kırmızılı takımın Alanyaspor ile karşı karşıya geleceği maçta sakatlığı bulunan Falcao kafilede yer almadı. Galatasaray taraftarı geldiği günden beri destek verdiği Kolombiyalı golcüye bu kez tepki gösterdi.