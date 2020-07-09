Fatih Terim: Dikkat etsinler!
Terim, Alanya yenilgisi sonrası oyuncularını uyardı: “Galatasaray futbolcusu taçtan gol yememeyi bilecek. Geride 3 maç var. Her oyuncu her maçı çok iyi düşünsün. Artık her hareketini dikkatli yapsın”
Sarı-kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında üzgündü. İmparator "Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Adem ile skoru 1-1 yapacakken 2-0 yenik duruma düştük. Galatasaray futbolcusu taçtan gol yememeyi bilecek. O topu kaleye sokmasını bilecek" dedi. Terim, gelecek sezonu işaret ederek oyuncularını uyardı: "Her arkadaşımızın her maçı çok iyi düşünmesini tavsiye ediyorum. Çok iyi geçirmeliler"
KURAL NEYSE UYACAĞIZ
Fatih Terim'e TFF'nin gelecek sezondan itibaren uygulayacağı yeni yabancı kuralı da soruldu. Deneyimli çalıştırıcı "Yabancı sınırının düşeceğini aylar öncesinden zaten herkes biliyordu. Biz de kurala uyacağız tabii. Dünyanın hiçbir yerinde kısıtlanarak bir büyüme, gelişme olmamıştır. Demek ki bu kural geçen sene gelse demek Ozan Kabak'ı satmayıp 3 milyon euro verecektik" diye konuştu.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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