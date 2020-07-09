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09 Temmuz 2020, Perşembe
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: Dikkat etsinler!

Fatih Terim: Dikkat etsinler!

Terim, Alanya yenilgisi sonrası oyuncularını uyardı:  “ futbolcusu taçtan gol yememeyi bilecek. Geride 3 maç var. Her oyuncu her maçı çok iyi düşünsün. Artık her hareketini dikkatli yapsın”

Sarı-kırmızılı ekibin hocası , maçı sonrasında üzgündü. İmparator "Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Adem ile skoru 1-1 yapacakken 2-0 yenik duruma düştük. futbolcusu taçtan gol yememeyi bilecek. O topu kaleye sokmasını bilecek" dedi. Terim, gelecek sezonu işaret ederek oyuncularını uyardı: "Her arkadaşımızın her maçı çok iyi düşünmesini tavsiye ediyorum. Çok iyi geçirmeliler"

KURAL NEYSE UYACAĞIZ

Fatih Terim'e 'nin gelecek sezondan itibaren uygulayacağı yeni yabancı kuralı da soruldu. Deneyimli çalıştırıcı "Yabancı sınırının düşeceğini aylar öncesinden zaten herkes biliyordu. Biz de kurala uyacağız tabii. Dünyanın hiçbir yerinde kısıtlanarak bir büyüme, gelişme olmamıştır. Demek ki bu kural geçen sene gelse demek Ozan Kabak'ı satmayıp 3 milyon euro verecektik" diye konuştu.

  1. 9.7.2020
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