Fatih Terim: Dikkat etsinler!

Sarı-kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında üzgündü. İmparator "Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Adem ile skoru 1-1 yapacakken 2-0 yenik duruma düştük. Galatasaray futbolcusu taçtan gol yememeyi bilecek. O topu kaleye sokmasını bilecek" dedi. Terim, gelecek sezonu işaret ederek oyuncularını uyardı: "Her arkadaşımızın her maçı çok iyi düşünmesini tavsiye ediyorum. Çok iyi geçirmeliler"

KURAL NEYSE UYACAĞIZ

Fatih Terim'e TFF'nin gelecek sezondan itibaren uygulayacağı yeni yabancı kuralı da soruldu. Deneyimli çalıştırıcı "Yabancı sınırının düşeceğini aylar öncesinden zaten herkes biliyordu. Biz de kurala uyacağız tabii. Dünyanın hiçbir yerinde kısıtlanarak bir büyüme, gelişme olmamıştır. Demek ki bu kural geçen sene gelse demek Ozan Kabak'ı satmayıp 3 milyon euro verecektik" diye konuştu.