Muslera özel antrenmanlarına devam ediyor!
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaray'ın Urugaylı file bekçisi Fernando Muslera özel antrenmanlarını sürdürüyor.
Tecrübeli file bekçisi Twitter'dan paylaştığı video ile yaptığı antrenmanları paylaştı. Muslera yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın resmi hesabını ve Fatih Terim'i de etiketledi.
İşte Muslera'nın paylaşımı:
???? GALATASARAY ???? @GalatasaraySK @fatihterim #FPKTO pic.twitter.com/msTbmCDf6e— Fernando Muslera (@1_Muslera_25) July 7, 2020
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 22:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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