Muslera özel antrenmanlarına devam ediyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Muslera özel antrenmanlarına devam ediyor!

Muslera özel antrenmanlarına devam ediyor!

'in 27. haftasında ile oynanan maçta sakatlanan 'ın Urugaylı file bekçisi özel antrenmanlarını sürdürüyor.

'in 27. haftasında ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayağının tibia ile fibula kemikleri kırılan 'ın Urugaylı file bekçisi özel antrenmanlarına devam ediyor.

Tecrübeli file bekçisi Twitter'dan paylaştığı video ile yaptığı antrenmanları paylaştı. Muslera yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın resmi hesabını ve 'i de etiketledi.


İşte Muslera'nın paylaşımı:
  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 22:21
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