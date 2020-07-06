Galatasaray'da Okan Kocuk Muslera'yı arattı! 9 maçta... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Okan Kocuk Muslera'yı arattı! 9 maçta...

'da Muslera'yı arattı! 9 maçta...

Galatasaray'da Okan Kocuk Muslera'yı arattı! 9 maçta...

'nın maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle kaleyi devralan güven vermedi. formasıyla bu sezon 9 maçta forma giyen 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 16 gol gördü.

, 'yı arıyor. Sarı-kırmızılı takımla birçok başarıya imza atmış olan Uruguaylı file bekçisinin sakatlığı sonrası işler istenildiği gibi gitmedi. Muslera'dan formayı alan beklenen performansı gösteremedi.

Uruguaylı eldivenin yedeği Okan Kocuk bu sezon 'de 5 maçta forma giydi. Bu maçlarda kalesinde tam 10 gol gördü. Gelecek sezon Muslera'nın ilk devrede de olmadığı düşünüldüğünde hiç güven vermedi. Okan kupada da 4 mücadelede 6 gol yemişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar gelecek sezon için kaleye mutlaka Muslera'yı aratmayacak birinin transfer edilmesini istiyorlar.

  1. 06.07.2020
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