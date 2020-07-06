Galatasaray'da Okan Kocuk Muslera'yı arattı! 9 maçta...

Galatasaray, Fernando Muslera'yı arıyor. Sarı-kırmızılı takımla birçok başarıya imza atmış olan Uruguaylı file bekçisinin sakatlığı sonrası işler istenildiği gibi gitmedi. Muslera'dan formayı alan Okan Kocuk beklenen performansı gösteremedi.

Uruguaylı eldivenin yedeği Okan Kocuk bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giydi. Bu maçlarda kalesinde tam 10 gol gördü. Gelecek sezon Muslera'nın ilk devrede de olmadığı düşünüldüğünde hiç güven vermedi. Okan kupada da 4 mücadelede 6 gol yemişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar gelecek sezon için kaleye mutlaka Muslera'yı aratmayacak birinin transfer edilmesini istiyorlar.