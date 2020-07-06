Galatasaray'da Okan Kocuk Muslera'yı arattı! 9 maçta...
Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle kaleyi devralan Okan Kocuk güven vermedi. Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maçta forma giyen 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 16 gol gördü.
Galatasaray, Fernando Muslera'yı arıyor. Sarı-kırmızılı takımla birçok başarıya imza atmış olan Uruguaylı file bekçisinin sakatlığı sonrası işler istenildiği gibi gitmedi. Muslera'dan formayı alan Okan Kocuk beklenen performansı gösteremedi.
Uruguaylı eldivenin yedeği Okan Kocuk bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giydi. Bu maçlarda kalesinde tam 10 gol gördü. Gelecek sezon Muslera'nın ilk devrede de olmadığı düşünüldüğünde hiç güven vermedi. Okan kupada da 4 mücadelede 6 gol yemişti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar gelecek sezon için kaleye mutlaka Muslera'yı aratmayacak birinin transfer edilmesini istiyorlar.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Okan Kocuk Muslera'yı arattı! 9 maçta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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