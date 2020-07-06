Galatasaray transferde Sassuolo ile yarışıyor! Yeni Merih Demiral...

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapması beklenilen Galatasaray'ın, şu anda Medipol Başakşehir forması giyen 16 yaşındaki Mehmet Aslanboğa'ya talip olduğu ortaya çıktı.

İtalyan medyası konu ile ilgili yazdığı haberde, Merih Demiral'ın başarılı oyunu sonrasında Juve'ye transfer olması, Sassuolo yönetiminin rotasını Türkiye'ye çevirmesine neden oldu.

Türk futbolunda gelecek vadeden isimlere göz koyan Çizme ekibinin yeni 'Merih Demiral'ını bulduğu, bu ismin Mehmet Aslanboğa olduğu ifade edildi.

2003 doğumlu süper yeteneği transfer etmek için sezon başında Başakşehir'in Bucaspor'a 155 bin euro ödediği ve bu ücretin, kulübün şimdiye kadar altyapılar için ödediği en büyük rakam olduğu ifade edildi.

SASSUOLO VE GALATASARAY PEŞİNDE

Öte yandan 2003 doğumlu futbolcunun transferi için Galatasaray ve Sassuolo'nun transfer pazarlığında olduğu okuyuculara aktarıldı.

MEHMET ASLANBOĞA KİMDİR?

17 Temmuz 2003'te Balıkesir'de dünyaya gelen Mehmet Aslanboğa, 1.80 boyunda ve stoper mevkinde forma giymektedir.

Çift ayağını da etkin bir şekilde kullanabilen Mehmet, kariyerine Balıkesir BB altyapısında başlerken, daha sonra Bucaspor ve Medipol Başakşehir formaları terletti.