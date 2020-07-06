Galatasaray transferde Sassuolo ile yarışıyor! Yeni Merih Demiral...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... İtalyan kaynaklarca edinilen bilgilere göre sarı kırmızılılar, 16 yaşındaki Mehmet Aslanboğa'nın peşine düşerken, transferde İtalya Serie A Ligi ekibi Sassuolo ile kıran kırana rekabete girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapması beklenilen Galatasaray'ın, şu anda Medipol Başakşehir forması giyen 16 yaşındaki Mehmet Aslanboğa'ya talip olduğu ortaya çıktı.
İtalyan medyası konu ile ilgili yazdığı haberde, Merih Demiral'ın başarılı oyunu sonrasında Juve'ye transfer olması, Sassuolo yönetiminin rotasını Türkiye'ye çevirmesine neden oldu.
Türk futbolunda gelecek vadeden isimlere göz koyan Çizme ekibinin yeni 'Merih Demiral'ını bulduğu, bu ismin Mehmet Aslanboğa olduğu ifade edildi.
2003 doğumlu süper yeteneği transfer etmek için sezon başında Başakşehir'in Bucaspor'a 155 bin euro ödediği ve bu ücretin, kulübün şimdiye kadar altyapılar için ödediği en büyük rakam olduğu ifade edildi.
SASSUOLO VE GALATASARAY PEŞİNDE
Öte yandan 2003 doğumlu futbolcunun transferi için Galatasaray ve Sassuolo'nun transfer pazarlığında olduğu okuyuculara aktarıldı.
MEHMET ASLANBOĞA KİMDİR?
17 Temmuz 2003'te Balıkesir'de dünyaya gelen Mehmet Aslanboğa, 1.80 boyunda ve stoper mevkinde forma giymektedir.
Çift ayağını da etkin bir şekilde kullanabilen Mehmet, kariyerine Balıkesir BB altyapısında başlerken, daha sonra Bucaspor ve Medipol Başakşehir formaları terletti.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 11:08
- Trabzonspor bir ilki başardı! Tam 36 yıl sonra...
- Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı!
- Fenerbahçe teknik heyeti kalan maçlara Ömer Faruk Beyaz'ı hazırlıyor
- Napoli Roma'yı 2-1 yendi! Napoli ligde kaçıncı sırada? Fikstürü...
- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu üstün meziyetlerini Wiel Corver eğitimlerine borçlu
- Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar bu mücadeleyi yapacağız
- Erman Toroğlu: Fatih Terim seneye Galatasaray'ın başında olmayabilir
- Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Fatih Terim zirvede bıraksın"
- Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır sözleri! "Cin gibi adam bunlar"
- Mehmet Yiğit Alp: Aynı gün aynı saatte oynamak istiyoruz
- Taraftar çılgına döndü! Falcao öyle bir şey yaptı ki...
- Fenerbahçe ve Galatasaray Mario Mandzukic transferi için düğmeye bastı! İlk temas ve...
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan uyarıldı! "Yaptığın hareketler..."
- Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi
- Zirve kızıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (30. hafta)
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray transferde Sassuolo ile yarışıyor! Yeni Merih Demiral... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.