Galatasaray transferde Sassuolo ile yarışıyor! Yeni Merih Demiral... | Mehmet Arslanboğa kimdir? Nereli? Kaç yaşında? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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transferde ile yarışıyor! Yeni Merih Demiral...

Galatasaray transferde Sassuolo ile yarışıyor! Yeni Merih Demiral...

'da son dakika transfer haberi... İtalyan kaynaklarca edinilen bilgilere göre sarı kırmızılılar, 16 yaşındaki 'nın peşine düşerken, transferde İtalya Serie A Ligi ekibi ile kıran kırana rekabete girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapması beklenilen 'ın, şu anda Medipol Başakşehir forması giyen 16 yaşındaki 'ya talip olduğu ortaya çıktı.

İtalyan medyası konu ile ilgili yazdığı haberde, Merih Demiral'ın başarılı oyunu sonrasında Juve'ye transfer olması, yönetiminin rotasını Türkiye'ye çevirmesine neden oldu.

Türk futbolunda gelecek vadeden isimlere göz koyan Çizme ekibinin yeni 'Merih Demiral'ını bulduğu, bu ismin Mehmet Aslanboğa olduğu ifade edildi.

2003 doğumlu süper yeteneği transfer etmek için sezon başında Başakşehir'in Bucaspor'a 155 bin euro ödediği ve bu ücretin, kulübün şimdiye kadar altyapılar için ödediği en büyük rakam olduğu ifade edildi.

SASSUOLO VE GALATASARAY PEŞİNDE
Öte yandan 2003 doğumlu futbolcunun transferi için Galatasaray ve Sassuolo'nun transfer pazarlığında olduğu okuyuculara aktarıldı.

MEHMET ASLANBOĞA KİMDİR?
17 Temmuz 2003'te Balıkesir'de dünyaya gelen Mehmet Aslanboğa, 1.80 boyunda ve stoper mevkinde forma giymektedir.

Çift ayağını da etkin bir şekilde kullanabilen Mehmet, kariyerine Balıkesir BB altyapısında başlerken, daha sonra Bucaspor ve Medipol Başakşehir formaları terletti.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 11:08
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