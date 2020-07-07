Galatasaray'dan 100. maçına çıkan Belhanda için 250 bin euro ödeme - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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'dan 100. maçına çıkan için 250 bin euro ödeme

Galatasaray'dan 100. maçına çıkan Belhanda için 250 bin euro ödeme

Younes , formasıyla 1 maça daha çıkması durumunda dalya diyecek. Sarı-kırmızılı forma ile 100. maçına çıkacak olan Faslı futbolcu için Galatasaray, 'e 250 bin euro bonus ödeyecek.

2017 yılında 'a olan Younes 'nın sözleşmesindeki bonus maddesi maçıyla birlikte devreye giriyor. Sarı-kırmızılı takım, 'e 250 bin euro bonus ödemesi yapacak.

'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız futbolcu Younes Belhanda için bu maç ayrı bir öneme sahip olacak. Belhanda söz konusu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılı forma ile dalya diyecek.

HAZİRAN 2017'DE TRANSFER OLDU
Belhanda, 30 Haziran 2017 tarihinde 'nın Dinamo Kiev ekibinden bonuslar hariç 8 milyon Euro'ya takıma transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 73 Süper Lig, 13 , 8 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 maçı olmak üzere toplam 99 resmi karşılaşmaya çıktı.

Faslı futbolcu, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 19 da asist yaptı.

4 KUPA KAZANDI
Galatasaray ile 3. sezonunu geçiren Younes Belhanda, toplam 4 kupa kazandı. Belhanda 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer aldı.

Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla oynadığı maçlarda 26 sarı kart, 4 de kırmızı kart gördü.

100 BARAJINA ULAŞAN 7. FUTBOLCU OLACAK
Başarılı futbolcu, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda , , , Martin Linnes, Sofiane Feghouli ve Mariano ile birlikte 100 maç barajına ulaşan yedinci futbolcu olacak.

DINAMO KİEV'E 250 BİN EURO ÖDENECEK

Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında yapılan anlaşma gereği Belhanda'nın her 25 karşılaşma için 250 bin Euro ödenecekti. Yıldız futbolcu, Alanyaspor maçında 100. maçına çıkacak ve sarı-kırmızılılar, Ukrayna ekibine 250 bin Euro bonus ödeyecek.

Younes Belhanda, kariyerinde oynadığı takımlar içerisinde Montpellier'de 144, Dinamo Kiev'de 88, Nice'de 36 ve Schalke 04'de 17 resmi müsabakada forma giydi.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 11:43
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