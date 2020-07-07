Fatih Terim hırs küpü! Galatasaray'dan 5 imza birden

Trabzonspor derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in görevi bırakacağı iddia edilmişti. Deneyimli teknik adamın ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı ve gözünü tamamen önümüzdeki sezona çevirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, deneyimli teknik adamın istediği 5 isme imza attırarak yeni sezondaki iddiasını ispatlayacak. İşte transfer harekatının detayları...