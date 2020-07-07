Fatih Terim hırs küpü! Galatasaray'dan 5 imza birden
Trabzonspor derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in görevi bırakacağı iddia edilmişti. Deneyimli teknik adamın ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı ve gözünü tamamen önümüzdeki sezona çevirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, deneyimli teknik adamın istediği 5 isme imza attırarak yeni sezondaki iddiasını ispatlayacak. İşte transfer harekatının detayları...
7 Temmuz 2020 Salı 12:53
Güncelleme: 07.07.2020 13:10
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Yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek.
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Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in derbi mağlubiyetinin ardından görevi bıracakağı iddia edilmişti ancak deneyimli çalıştırıcının böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.
Yaşanan bu olumsuz tablo Fatih Terim'i daha da hırslandırdı ve gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları hız kazandı.
Birçok yıldızı transfer listesine alan sarı-kırmızılılar, yerli futbolculara ayrı bir önem veriyor.
Buna göre Fatih Terim'le koordineli bir şekilde operasyonu yürüten sarı-kırmızılı yönetim 5 isme birden imza attırarak kötü geçen sezonun izlerini silmek istiyor.