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07 Temmuz 2020, Salı
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'da sonuçlar belli oldu! Corona virüsü...

Galatasaray'da sonuçlar belli oldu! Corona virüsü...

'in 31. haftasında ile karşılaşacak olan 'da karşılaşma öncesi gerçekleştirilen rutin corona virüsü test sonuçları açıklandı. Yapılan açıklmada herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

Kulübü, yarınki maçı öncesi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla dün sabah (6 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

  1. 07.07.2020
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