Galatasaray'da sonuçlar belli oldu! Corona virüsü...
Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da karşılaşma öncesi gerçekleştirilen rutin corona virüsü test sonuçları açıklandı. Yapılan açıklmada herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.
Galatasaray Kulübü, yarınki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (6 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da sonuçlar belli oldu! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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