Corona virüsü fena vurdu!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iyi başlayan ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray'a, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen 3 aylık ara hiç yaramadı. Devre arasına Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde giren sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda ise farklı bir grafik çizdi. İlk yarının son maçı ile ikinci yarının ilk 7 karşılaşmasını kazanmayı başardı ve şampiyonluğun peşine düştü.



Galatasaray, 24. haftada liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 3'e kadar düşürdü. Ancak Covid-19 salgını tedirginliğinin Türkiye'de de görülmeye başlanması ve lige verilen arayla beraber Galatasaray üzerinde kara bulutlar da dolaşmaya başladı. Rahatsızlıklar, sakatlıklar, cezalılar üst üste geldi. Oynadığı son 5 karşılaşmada 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyette hasret hale geldi.

İŞTE O FELAKETLER SİLSİLESİ:



Beşiktaş maçından sonra Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay corona virüsüne yakalandı.

Başkan Mustafa Cengiz, iki ciddi ameliyat geçirdi.

Haziran ayında yapılan antrenmanda Marcao sakatlandı. Sezonu kapattı.

Çaykur Rize maçında Muslera, Andone sezonu kapattı. Ryan Donk ile Adem Büyük de cezalı duruma düştü.

Gaziantep karşısında Falcao'yu kaybetti. Ahmet Çalık ve Mariano cezalı duruma düştü.

Son Başakşehir maçında ise Mario Lemina ile Martin Linnes sakatlandı.