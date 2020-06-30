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30 Haziran 2020, Salı
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Corona virüsü fena vurdu!

Corona virüsü fena vurdu!

, Covid-19'un tırmanışa geçmesinin ardından arka arkaya büyük aksilikler yaşadı ve şampiyonluk yarışının uzağına düştü.

'de sezonun ikinci yarısına iyi başlayan ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen 'a, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen 3 aylık ara hiç yaramadı. Devre arasına Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde giren sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda ise farklı bir grafik çizdi. İlk yarının son maçı ile ikinci yarının ilk 7 karşılaşmasını kazanmayı başardı ve şampiyonluğun peşine düştü.

Galatasaray, 24. haftada liderlik koltuğunda oturan ile arasındaki puan farkını 3'e kadar düşürdü. Ancak Covid-19 salgını tedirginliğinin 'de de görülmeye başlanması ve lige verilen arayla beraber Galatasaray üzerinde kara bulutlar da dolaşmaya başladı. Rahatsızlıklar, sakatlıklar, cezalılar üst üste geldi. Oynadığı son 5 karşılaşmada 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyette hasret hale geldi.

İŞTE O FELAKETLER SİLSİLESİ:

maçından sonra , ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay corona virüsüne yakalandı.
Başkan , iki ciddi ameliyat geçirdi.
Haziran ayında yapılan antrenmanda Marcao sakatlandı. Sezonu kapattı.
maçında Muslera, Andone sezonu kapattı. ile de cezalı duruma düştü.
karşısında Falcao'yu kaybetti. ve Mariano cezalı duruma düştü.
Son maçında ise Mario Lemina ile Martin Linnes sakatlandı.

  1. 30.6.2020
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