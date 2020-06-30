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30 Haziran 2020, Salı
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Büyük takas!

Büyük takas!

, son haftalarda performansını yükselten Younes 'nın 'ya geri döneceğini iddia etti. Faslı yıldızı, ve 'dan takımların istediğini ama Belhanda'nın gözünün Lig-1'de olduğu ifade edildi.

Onze Mondial, son haftalarda performansını yükselten Younes 'nın 'ya geri döneceğini iddia etti. Faslı yıldızı, ve 'dan takımların istediğini ama Belhanda'nın gözünün Lig-1'de olduğu ifade edildi. Bu arada bir süredir 'ın Onyekuru'nun bonservisi almak için Monaco ile yaptığı görüşmelerde Belhanda'yı takasta kullanmak istediği iddia ediliyordu. Monaco'nun şimdiye kadar Onyekuru için ciddi bir talip bulamadığı için takası düşünmeye başladığı da gelen bilgiler arasında...
  1. 30.6.2020
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