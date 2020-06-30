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30 Haziran 2020, Salı
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Gözler Falcao'yu aradı

Gözler Falcao'yu aradı

, karşısında 'nun eksikliğini fazlasıyla hissetti. Yakaladığı pozisyonlardan eli boş dönen sarı-kırmızılı ekipte dikkatler Kolombiyalı yıldızda...

, karşısında 'nun eksikliğini fazlasıyla hissetti. Yakaladığı pozisyonlardan eli boş dönen sarı-kırmızılı ekipte dikkatler Kolombiyalı yıldızda... Şimdi 16 maçta 10 golü bulunan Falcao'nun, maçına yetişmesi bekleniyor.
  1. 30.6.2020
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