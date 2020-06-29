İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları!
Süper Lig'in 29. haftası, şampiyonluk yarışını oldukça yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne oldu. Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray'ı ağırladığı mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, puanlar da paylaşılmış oldu. Sarı-kırmızılıların ilk kez Süper Lig'de forma giyen 17 yaşındaki yıldızı Emin Bayram, performansıyla dikkat çekerken, sosyal medyada hakkında birçok paylaşım yapıldı.
İkinci yarının başında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan 17 yaşındaki Emin hakkındaki görüşlerini dile getiren Terim, "Kendi genç çocuğumuz Emin, böyle bir maçta hatasız oynadı. Bunlardan çok lazım Galatasaray'a. Türkiye'nin havadan en etkili 3 oyuncusuna karşı oynamak çok kolay değildi. Onlarla başa çıktı, çok da iyi oynadı. Çok sevinçliyim. Yunus'u da sokacaktım ama oyunun momentumu bizden yanaydı, düzeni bozmak istemedim." dedi.
Genç futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada ise "İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında oyunun temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray alt yapısındaydım ve bugün hayalimdi. Fatih Hoca'ya teşekkür ederim. Yabancı liglerden iyi stoperleri izliyorum sürekli. Van Dijk ve Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum." şeklinde konuştu.