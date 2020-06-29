İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları!

İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları!

Süper Lig'in 29. haftası, şampiyonluk yarışını oldukça yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne oldu. Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray'ı ağırladığı mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, puanlar da paylaşılmış oldu. Sarı-kırmızılıların ilk kez Süper Lig'de forma giyen 17 yaşındaki yıldızı Emin Bayram, performansıyla dikkat çekerken, sosyal medyada hakkında birçok paylaşım yapıldı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 10:54 Güncelleme: 29.06.2020 10:54
İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları!

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 1 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaşmış oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları!

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden beraberlikle ayrılsa da lider Başakşehir'e karşı oynanan oyun otoritelerin beğenisini kazanırken, özellikle genç oyuncu Emin Bayram performansıyla dikkat çekti.

İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları!

İkinci yarının başında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan 17 yaşındaki Emin hakkındaki görüşlerini dile getiren Terim, "Kendi genç çocuğumuz Emin, böyle bir maçta hatasız oynadı. Bunlardan çok lazım Galatasaray'a. Türkiye'nin havadan en etkili 3 oyuncusuna karşı oynamak çok kolay değildi. Onlarla başa çıktı, çok da iyi oynadı. Çok sevinçliyim. Yunus'u da sokacaktım ama oyunun momentumu bizden yanaydı, düzeni bozmak istemedim." dedi.

İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları!

İlk kez Süper Lig'de forma şansı bulan Emin, 32 kez topla buluşurken %81 pas isabeti ile oynadı. Maç içinde 6 kez hava topu mücadelesine giren Emin Bayram, bunların 4'ünde başarılı oldu, 1 kez de pas arasında bulundu.

İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları!

Genç futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada ise "İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında oyunun temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray alt yapısındaydım ve bugün hayalimdi. Fatih Hoca'ya teşekkür ederim. Yabancı liglerden iyi stoperleri izliyorum sürekli. Van Dijk ve Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum." şeklinde konuştu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA