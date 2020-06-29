İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları!

İkinci yarının başında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan 17 yaşındaki Emin hakkındaki görüşlerini dile getiren Terim, "Kendi genç çocuğumuz Emin, böyle bir maçta hatasız oynadı. Bunlardan çok lazım Galatasaray'a. Türkiye'nin havadan en etkili 3 oyuncusuna karşı oynamak çok kolay değildi. Onlarla başa çıktı, çok da iyi oynadı. Çok sevinçliyim. Yunus'u da sokacaktım ama oyunun momentumu bizden yanaydı, düzeni bozmak istemedim." dedi.