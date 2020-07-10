Falcao'da büyük kriz! Hiçe saydı ve...
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Fransız ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Galatasaray'da sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kritik maçlarda görev alamayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Gaziantep FK maçında sakatlanan yıldız futbolcunun arka adelesinde 1. derece zorlanma tespit edilmişti. Normalde 1 haftada sahalara dönmesi gereken Kolombiyalı yıldız son 3 maçta forma giyemedi.
Takvim'de yer alan habere göre sağlık kurulunun "Oynar" raporuna rağmen Falcao'nun "Ağrılarım var" dediği ve sahaya çıkmak istemediği belirtiliyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 22 maça çıkan Falcao, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 10.07.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao'da büyük kriz! Hiçe saydı ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.