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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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İdmanda ayak tenisi oynandı

İdmanda ayak tenisi oynandı

, yarın oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Gruplar halinde ayak tenisi oynayan futbolculardan daha sonra lig maçında tam süre almayanlar interval koşu yaptı.

, yarın oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Gruplar halinde ayak tenisi oynayan futbolculardan daha sonra lig maçında tam süre almayanlar interval koşu yaptı. Cimbom son idmanını bugün 11.00'de Florya'da yapacak ve özel uçakla 16.00'da 'ya uçacak.
  1. 11.7.2020
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